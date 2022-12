Malgrado i risultati eccellenti ottenuti in appena venti giorni al timone del Genoa, il tecnico di Biella resta semplicemente colui che ha sostituito temporaneamente l'esonerato Alexander Blessin.A stabilire lo status da precario di lusso di Gilardino è il comunicato stampa diramato dal club rossoblù lo scorso 6 dicembre, quando ufficializzando l'addio del collega tedesco si affermava che la promozione dell'allora tecnico della Primavera era da ritenersi a tempo determinato. Un modo come dire: "vediamo che sai fare e poi se mai ne riparliamo".e per garantirgli una dose extra di fiducia.Prese in mano le redini del Grifone, Gilardino non ha soltanto conquistato dieci punti in quattro gare, subito appena un gol (peraltro dal capocannoniere del torneo) e riavvicinato la vetta della classifica. L'opera del violinista piemontese è stata molto più ampia e. Gilardino ha portato nello spogliatoio rossoblù idee e coraggio ma anche la capacità di rivitalizzare un gruppo che era diventato l'ombra di se stesso.Alla faccia di chi pretendeva di trovare un calcio nuovo lontano da casa e non si era accorto cheUn rivoluzionario che non ha bisogno di azioni eclatanti o di frasi ad effetto per ottenere ciò che vuole ma che sa esattamente cosa fare e a chi affidarsi, lasciando ad altri le luci dei riflettori. Doti semplici ma sempre più rare che Gilardino dimostra di avere e che da sole basterebbero a garantirgli quel contratto a tempo indeterminato che ad oggi ancora non ha.