Manca ancora un'intera settimana alla sfida tra Genoa e Bari che abbasserà il sipario sulla stagione dei rossoblù.



Una gara molto attesa dalla tifoseria del Grifone che, dopo aver celebrato la matematica promozione in Serie A lo scorso sabato grazie alla vittoria sull'Ascoli, intende prolungare ulteriormente i festeggiamenti. Anche perché, come annunciato da tempo, l'occasione sarà buona anche per inscenare il goliardico funerale in onore della Sampdoria appena retrocessa in cadetteria.



Due eventi che hanno fatto salire altissima la febbre da tifo tra il popolo del Grifone che ieri in pochissime ore ha letteralmente polverizzato tutti i biglietti messi in vendita per l'incontro con i pugliesi. E se da una parte ci sarà l'entusiasmo di un Ferraris pieno all'inverosimile, dall'altra si registra la delusione di chi all'appuntamento non riuscirà ad essere presente ma vorrebbe ugualmente festeggiare in compagnia dei propri colleghi di tifo.



Proprio per venire incontro a costoro è nata l'idea, avanzata dal canale social Clan dei Grifoni, di chiedere l'installazione in centro città di un maxischermo sul quale proiettare la partita, permettendo a tutti di assistervi in maniera collettiva riempiendo Genova di calore e colore. Le adesioni alla petizione sono già migliaia e promettono di moltiplicarsi nei prossimi giorni. La palla, a quel punto, passerà poi alle autorità cittadine che dovranno decidere se assecondarla o meno.