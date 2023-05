Terminati i lunghi e calorosi festeggiamenti iniziati sabato per l'immediato ritorno in Serie A,A renderli felici in questo caso non è quanto accaduto alla propria squadra bensìCome ogni tifoseria che si rispetti, anche quella rossoblù non perde l'occasione per celebrare le disgrazie altrui. E dopo aver subito settimane di prese in giro appena un anno fa, dopo la retrocessione in B della loro squadra, ora. I primi accenni di celebrazioni anti-blucerchiate si sono avuti già ieri sera a partire dalle 20. Al fischio finale della sfida tra l'Udinese e i ragazzi di Dejan Stankovic, che ha decretatodi questi ultimi, in diverse vie cittadine centinaia di sostenitori del Grifone si sono radunati per celebrare l'eventoUn momento che i tifosi rossoblù attendevano da dodici mesi e che avevano cominciato a preparare con cura da settimane, tappezzando la città die il web diDa tempo, poi, in ogni gara del Genoa uno dei cori più gettonati dalla gradinata è la hit di Annalisa,le cui strofe sono state adattate per sbeffeggiare la situazione del club blucerchiato. La canzone, diventata un vero e proprio tormentone,Ma siccome la goliardia non conosce limiti, qualcuno si è addirittura inventato, giorno della fine del campionato di Serie A. Tale data, secondo molti, deciderà anche il destino non solo sportivo della Sampdoria, giunta ad un passo da un drammatico fallimento. Un epilogo che non commuove i tifosi del Genoa ma che, al contrario, sembra in qualche modo stimolarne infinitamente la fantasia.Infine, come spesso accade in questi casi, non può mancare unper celebrare la scomparsa dalla Serie A del rivale più avversato. Già ieri il tam tam sui social annunciava che in concomitanza con la già citata sfida con il Bari le sigle organizzate del tifo rossoblù uniranno la festa promozione ad un corteo funebre. Una sorta di replica, a parti invertite, di quanto inscenato lo scorso maggio dai sostenitori blucerchiati nei confronti dei cugini rossoblù. Insomma, per i tifosi del Genoa la festa è solo all'inizio.