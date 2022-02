24 aprile 2021. Quasi dieci mesi fa il Genoa festeggiava la sua fin qui ultima vittoria interna in campionato. Il torneo era ovviamente ancora quello scorso e l'avversario di giornata era lo Spezia di Vincenzo Italiano, superato 2-0 grazie alle reti nella ripresa di Scamacca e Shomurodov. Un successo fondamentale per concretizzare quella rincorsa alla salvezza cominciata proprio nella gara d'andata contro gli spezzini.



Ad oggi, come detto, quella resta l'ultima occasione in cui il Grifone è uscito con le braccia al cielo dal Ferraris. Almeno in campionato. Da allora i rossoblù hanno affrontato altre 13 gare casalinghe, perdendone ben otto e dovendosi accontentare di appena cinque pari. Gli unici due successi interni in questi dieci mesi scarsi sono arrivati in Coppa Italia, con il Pordenone ad agosto e la Salernitana a dicembre.



E proprio contro i campani, prossimi visitatori di Marassi, il Genoa avrà domenica la necessità di invertire questa negativa tendenza. Una necessità dettata soprattutto dalla consapevolezza che qualsiasi altro risultato corrisponderebbe all'abbandono pressoché definitivo di ulteriori speranze salvezza.



Criscito e compagni hanno insomma l'obbligo di far tornare il Tempio rossoblù un territorio inviolabile e non la terra di conquista degli avversari come è stato da aprile ad oggi.