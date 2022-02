Dalla Salernitana alla...Salernitana. Nikola Maksimovic potrebbe ritrovare domenica una maglia da titolare proprio contro quella stessa avversaria con cui scese in campo per l'ultima volta dal 1' minuto, ormai oltre quattro mesi fa.



Per ritrovare un'apparizione iniziale del difensore serbo del Genoa bisogna infatti risalire allo scorso 2 ottobre, nella gara d'andata tra campani e liguri disputatasi all'Arechi e vinta 1-0 dai padroni casa. Ma la sconfitta per la squadra all'epoca allenata da Davide Ballardini non fu l'unica notizia negativa del pomeriggio rossoblù. In quel incontro Maksimovic rimediò uno stiramento muscolare che lo avrebbe tenuto lontano dal campo per oltre 15 settimane. Soltanto nel finale della gara pareggiata sabato scorso in casa della Roma l'ex Napoli è riuscito a calcare nuovamente il rettangolo di gioco.



Ora per lui l'ipotesi di ritrovare anche la titolarità appare molto concreta. Domenica, nello scontro-salvezza del Ferraris contro i granata, mister Blessin dovrà infatti rinunciare in difesa sia all'infortunato Mattia Bani che allo squalificato Leo Ostigard. Circostanze che fanno salire le chance di un impiego dal primo minuto di Maksimovic. Un girone dopo l'ultima volta.