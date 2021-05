Ancora poche ore di pazienza e poi il destino della panchina del Genoa verrà finalmente svelato.nel quartier generale rossoblù di Pegli. Come annunciato nei giorni scorsi dallo stesso allenatore, il tecnico in questo avvio di settimana è tornato a Genova ma da giovedì farà rientro nella sua Ravenna per unirsi al resto della famiglia e trascorrere con loro un periodo di riposo. Quanto sarà lungo questo periodo sarà proprio l'incontro con il presidente a stabilirlo.Il raggiungimento della salvezza, arrivata oltretutto con due giornate d'anticipo rispetto alla fine del campionato, è valsa a Ballardini il prolungamento automatico del contratto, con relativo rialzo salariale. Malgrado questo e la volontà del ds Francesco Marroccu di voler proseguire il rapporto,Più che il pensiero di Preziosi, spesso ipercritico con il tecnico romagnolo in passato,. Per proseguire la sua quarta avventura in Liguria Ballardini pretende una rosa completa e competitiva fin dall'estate, oltre al rimpiazzo dei tanti partenti di lusso (Perin, Scamacca, Strootman, Zappacosta, Pandev) con giocatori di pari livello.Soltanto qualora le sue richieste fossero esaudite il matrimonio potrebbe andare avanti. In caso contrario, come lo stesso Balla ha affermato di recente, "faremo come le altre volte...". Con buona pace di gran parte della tifoseria che si schiera compatta per una permanenza del tecnico e che nei giorni scorsi ha espresso il proprio parere con una lettera firmata dall'Associazione Club Genoani indirizzata alla società.