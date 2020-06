Salvezza o retrocessione poco cambierà perTerminato il mezzo campionato di prestito al Grifone, l'attuale numero 1 rossoblù tornerà ad essere a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. La sua permanenza alla Continassa, tuttavia, sarà molto probabilmente di breve durata. Le conferme di Szczęsny e Buffon sembrano chiudergli qualsiasi possibilità di giocarsi un posto da protagonista in bianconero, costringendolo ancora una volta a cercare fortuna e gloria altrove., profondamente legato alla realtà rossoblù,A Torino però sembrano avere altri progetti. Il prestito in Liguria ha rilanciato un giocatore che arrivava da quasi un anno e mezzo di inattività e dall'ennesimo grave infortunio della propria carriera. Ora tuttavia per Perin il tempo all'ombra della Lanterna sembra essere scaduto.per arrivare ad uno dei suoi numerosi e costosissimi obiettivi di mercato. E proprio in questa ottica negli ultimi tempicome parziale contropartita nelle trattative per Chiesa e Milik.. Nel caso i bergamaschi dovessero lasciar partire Pierluigi Gollini la prima scelta di Gian Piero Gasperini ricadrebbe proprio sul suo ex allievo ai tempi del Genoa. In questo caso la Juve accetterebbe di lasciar partire il portiere a titolo definitivo e in maniera del tutto slegata da qualsiasi altra operazione di mercato.