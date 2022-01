Il sempre più probabile viaggio di Davide Biraschi verso la Turchia potrebbe avvenire in coppia.



Oltre al difensore romano il Karagumruk sembra infatti aver messo gli occhi anche su un altro giocatore del Genoa: il centrocampista Abdoulaye Touré.



L'ex capitano del Nantes, arrivato in rossoblù la scorsa estate, potrebbe dunque già salutare la Liguria per proseguire la propria carriera in SuperLig.