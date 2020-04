Sono davvero molti i giocatori che ruotano attorno al mondo Genoa il cui destino in vista della prossima stagione appare ancora tutto da definire.



Tra questi c'è anche quello di Gianluca Lapadula, passato in prestito al Lecce la scorsa estate e in grado di rilanciarsi in Salento dopo le travagliate stagioni vissute al Grifone e prima ancora al Milan.



L'accordo stipulato tra le due società prevede per i pugliesi la possibilità di riscattare il cartellino del centravanti italo-peruviano versando 7 milioni di euro nelle casse di Preziosi. Una cifra importante per un giocatore di 30 anni che il Lecce sarebbe comunque disposta ad investire. Ad una condizione: quella di mantenere la categoria. In caso di retrocessione in Serie B, infatti, la permanenza di Lapadula apparirebbe pressoché impossibile.