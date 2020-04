Riccardo Saponara ha parlato a PL Radio del suo passaggio dalla Sampdoria al Genoa avvenuto la scorsa estate; "I tifosi l’hanno presa abbastanza male per quanto ho potuto leggere sui social - ha detto il trequartista oggi in forza al Lecce - Mi aspettavo di viverla diversamente rispetto a quanto è successo, perché il mio ritorno a Genova da genoano in realtà l’ho vissuto molto serenamente, in città sono sempre stato rispettato da tutti, nessuno mi ha mai mancato di rispetto, nessuno mi ha mai lanciato insulti o critiche. Devo dire che, nonostante la rivalità sportiva, i sampdoriani si sono comportati molto bene, credo che abbiano comunque sempre capito il tipo di ragazzo che sono, il fatto che comunque non abbia tradito nessuno. Ho solo fatto una scelta professionale, dovuta anche al fatto che la Fiorentina mi aveva estromesso dal progetto e non potevo rifiutare l’opportunità del Genoa".