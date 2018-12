La rinuncia del Milan ad Ibrahimovic e la contestuale ammissione di Leonardo riguardo all'arrivo già a gennaio di un altro attaccante in rossonero sposta l'attenzione di mercato della società meneghina verso Genova.



Già da qualche settimana ormai il Diavolo è infatti sulle tracce di Christian Kouamè, l'ultimo gioiellino della collezione di Enrico Preziosi. Ieri sera alcuni osservatori dei rossoneri erano presenti sugli spalti del Ferraris in occasione della gara tra il Genoa e la Spal proprio per assistere in prima persona alla prestazione del giovane ivoriano.



L'intenzione del Milan è quella di tesserare il ragazzo già nella prossima finestra di trattative. Una missione però tutt'altro che semplice. Il Genoa, come più volte ribadito sia dal suo presidente che dal direttore generale Giorgio Perinetti, non pare Infatti intenzionato a privarsi di Kouamè non solo a gennaio Ma neppure a giugno.



Il progetto del Grifone è infatti quello di far crescere ulteriormente il ventenne ex Cittadella, dandogli la possibilità di disputare un'ulteriore stagione da protagonista in Serie A.