Lo specchio della deludente stagione del Genoa è senza dubbioSbarcato all'ombra della Lanterna esattamente un anno fa identificato come uno dei grandi colpi dell'anno dell'intera Serie A, il principe di Danimarca non ha rispettato le aspettative che si riversavano su di lui.. Lento, prevedibile, mai in grado di trascinare squadra e compagni, Schone è insomma una delle spiegazioni dell'ennesima annata storta del Grifone.Siccome, però, ogni medaglia ha anche il suo rovescio, affermare il contrario può essere altrettanto vero, ossia che sia stato l'andamento lento del Genoa a non favorire l'inserimento del giocatore in un calcio molto diverso da quello praticato fino a dodici mesi fa. Devono pensarla così iche nonostante tutto Schone continua a vantare. Tra questi i più attivi sembrano essere gli osservatori delalla ricerca di un elemento di esperienza e valore da inserire nel proprio reparto mediano magari in sostituzione del partente Lucas Biglia. Il 34enne di T​aastrup in rossonero arriverebbe come riserva di lusso, con il compito principale di far crescere i giovani compagni e di farsi trovare pronto all'occorrenza.Un investimento che data la non più giovane età del giocatore sarebbe necessariamente a breve termine ma anche aSchone infatti al Genoa è arrivato a parametro zero e visto il suo rendimento non pare impossibile convincere lui e il club a salutare la Liguria dopo appena una stagione. Magari garantendo ad Enrico Preziosi la possibilità di effettuare una piccola ma comunque importante plusvalenza.