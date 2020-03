All'improvviso il Genoa si è scoperta squadra da trasferta.

Dopo aver mancato l'appuntamento con la vittoria esterna per quasi tredici mesi, il Grifone con l'arrivo del 2020 ha letteralmente cambiato marcia lontano dal Ferraris.



In due mesi di gare, lo scivolone rimediato a Verona il 12 gennaio resta al momento un'eccezione nel cammino del nuovo Genoa targato Davide Nicola. Contando anche la sfida di Coppa Italia con il Torino, persa solamente ai rigori ma terminata formalmente in parità, dopo Capodanno i rossoblù hanno perso una sola delle sei trasferte affrontate, quella del Bentegodi appunto. Poi sono arrivati tre pareggi, con Fiorentina e Atalanta oltre che con il Toro, e due successi, a Bologna e ieri in casa del Milan.



Anche dal punto di vista della differenza reti le cose per i rossoblù si sono letteralmente capovolte. Sempre prendendo in considerazione anche la gara di Coppa Italia, i gol segnati sono stati infatti nove, mentre quelli incassati appena sei.



Niente male per una squadra che lotta per non retrocedere.