L'unica certezza, ammesso che nel calciomercato ce ne siano, è che Diego Laxalt tra qualche settimana non sarà più un giocatore del Genoa.



Dopo tre stagioni e mezza il laterale uruguaiano è ormai sul punto di congedarsi dal Grifone per compiere quello che il suo agente definisce un "salto di qualità professionale". Il vero rebus sta nel capire in quale squadra proseguirà la sua carriera.



Al momento l'affare sembra una corsa a due tra Zenit e Napoli. I russi hanno già presentato la propria offerta da 18 milioni più bonus con ricco stipendio per il giocatore; i campani stanno invece ancora ragionando su come convincere Enrico Preziosi e battere la concorrenza del club pietroburghese.



Secondo il portale CalcioNapoli24.it i rossoblù avrebbero avanzato ai partenopei una proposta che prevede il pagamento di 18 milioni cash più il prestito del giovane attaccante francoalgerino Adam Ounas. Una soluzione che tuttavia non sembra particolarmente gradita a De Laurentiis e soci, non del tutto convinti di privarsi, seppur temporaneamente, dell'ex Bordeaux arrivato in azzurro un anno fa.