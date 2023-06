Cinque anni dopo essersi separate le strade del Genoa e di Giovanni Simeone potrebbero ora rincrociarsi.



Nella ricerca di un centravanti di peso ed esperienza al quale affidare il proprio reparto avanzato per il Grifone spunta il nome di una vecchia conoscenza, quel Cholito portato in Italia proprio dai rossoblù nell'estate 2016.



Dopo essere passato da Fiorentina, Cagliari e Verona, il 27enne argentino è attualmente domiciliato al Napoli, anche se il suo cartellino è tuttora di proprietà degli scaligeri. I partenopei possono vantare su di esso un diritto di riscatto che, malgrado una positiva stagione, secondo la Gazzetta dello Sport non parrebbero intenzionati a far valere.



Da qui l'idea del Genoa di riportare a Pegli un giocatore che da giovanissimo seppe imporsi all'attenzione collettiva mettendo assieme 14 reti alla sua prima esperienza in Europa.