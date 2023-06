Il Napoli studia le alternative da attuare in caso di un eventuale addio di Kim.



Tra i profili sondati dalla società azzurra ci sarebbe anche quello di Radu Dragusin, 21enne centrale rumeno che il Genoa lo scorso gennaio ha riscattato dalla Juventus per 5,5 milioni di euro.

L'idea dei partenopei non sarebbe tuttavia quella di prelevare il giocatore già in questa sessione di mercato ma di eventualmente ottenere un'opzione d'acquisto per il futuro.



Stando a quanto riporta Spazio Napoli la dirigenza campana vorrebbe monitorare il giocatore in Serie A, sincerandosi che possa ripetere anche nel massimo campionato le buone cose mostrate in cadetteria nella stagione appena conclusa per poi nel caso prelevarlo la prossima estate. In cambio il Genoa otterrebbe subito il prestito di uno o due giovani tesserati degli azzurri. Tra i nomi sul piatto quelli degli attaccanti Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano.