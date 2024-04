Genoa, il Napoli punta Retegui: c'è anche lui per il dopo-Osimhen

Il Napoli del futuro è pronto a rifarsi il look in attacco.Con Victor Osimhen ormai in procinto di lasciare la Campania e con Giovanni Simeone che potrebbe seguire analogo destino, la dirigenza partenopea si sta focalizzando sui possibili sostituti dei due centravanti.Tra i nomi presenti nella lunga lista stilata da Aurelio De Laurentiis spicca anche quello di. L'italo-argentino del Genoa non sarebbe la prima scelta del Napoli ma, secondo il Corriere dello Sport, verrebbe considerato un'ottima alternativa ai profili più gettonati per diversi motivi. Innanzitutto il costo.. Inoltre nella sua prima annata al Grifone, dopo ha segnato 8 reti tra campionato e Coppa Italia, ha imparato ad ambientarsi nel nostro calcio dopo aver trascorso la prima parte di carriera in Sudamerica. Infine, proprio al San Paolo-Maradona, Retegui si fece conoscere al pubblico italiano, debuttando nel marzo 2023 con la Nazionale azzurra allora ancora allenata da Roberto Mancini e trovando anche la via della rete contro l'Inghilterra.

Una circostanza, quest'ultima, che molti alle falde del Vesuvio giudicano quasi come un segno premonitore.