Josh Wander, fondatore di 777 Partners e nuovo azionista di maggioranza del Genoa, ha parlato a Sky Sport commentando la partita pareggiata contro il Verona: "Fantastica la passione dei tifosi, la loro capacità di spingere la squadra alla rimonta. Purtroppo non abbiamo vinto, ma è stata una gara incredibile".



Sull'obiettivo scudetto per il futuro: "Assolutamente, non siamo venuti qui per perdere o pareggiare, ma per vincere. Faremo tutto il possibile, il nostro obiettivo è dimostrare ai tifoci la nostra ambizione. Cosa promettiamo? Solo che ci impegneremo per far migliorare il Genoa, faremo tutto quello che è in nostro potere perché torni al vertice della Serie A".