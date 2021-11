Non solo Genoa nel futuro della 777 Partners.

Il fondo americano che ha da poco meno di due mesi prelevato l'intero pacchetto azionario del club più antico d'Italia dimostra di non voler limitare le proprie ambizioni al solo mondo calcistico.



Secondo quanto scrive il Daily Mail, il prossimo progetto degli statunitensi sarebbe quello di portare la Formula 1 direttamente nel centro di Londra entro i prossimi tre anni: “Speriamo che questo momento stia arrivando - ha dichiarato Josh Wander, cofondatore della 777 - E' un progetto di cui siamo estremamente entusiasti. Ci sarà un’atmosfera elettrica quando i più grandi piloti del mondo arriveranno ai Docks per il weekend di gara. Costruiremo un complesso sportivo e di intrattenimento di livello mondiale che possa servire la comunità tutto l’anno e rivitalizzare le aree circostanti. È il tipo di cosa che non puoi davvero quantificare finché non accade davvero, ma l’impatto sarà incredibile“.



Il circuito pensato dalla 777 sorgerebbe nell'East End londinese e avrebbe già ricevuto l'approvazione formale da parte del sindaco Sadiq Khan, oltre che dai vertici del circus motoristico internazionale.