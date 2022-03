La sfortuna sembra non voler abbandonare Zinho Vanheusden.



Il difensore belga del Genoa, di proprietà dell'Inter, sembrava aver trovato la sua dimensione con l'arrivo sulla panchina rossoblù di Alexander Blessin. Ma a complicargli ulteriormente una stagione che già nella prima parte lo aveva visto a lungo ai box, è arrivato un problema muscolare che sembra non volergli dar tregua.



Come ha dichiarato giorni fa il padre del giocatore in un'intervista concessa in patria e poi ripresa dal Secolo XIX, malgrado gli sforzi il suo rientro in campo appare ancora lontano: "Si allena tanto, fa parecchio lavoro di prevenzione. Ma a volte non c'è nulla da fare, è sfortuna"