Il Genoa spinge sull'acceleratore per assicurarsi le prestazioni di Juraj Kucka.



Il centrocampista slovacco è sempre più l'oggetto del desiderio del Grifone che vorrebbe riportare il Carrarmato a Pegli sei anni dopo il suo addio. Un'intenzione palesata da un'offerta da 3,5 milioni di euro che il club rossoblù avrebbe presentato al Parma ma che gli stessi ducali avrebbero a loro volta respinto al mittente. Gli emiliani, infatti, non paiono per nulla convinti di cedere il pilastro della propria linea mediana e, viceversa, conterebbero anche su Kucka per puntare all'immediato ritorno in Serie A.



Lo scrive la Gazzetta di Parma.