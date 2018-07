Tra i 26 giocatori del Genoa partiti ieri per il ritiro prestagionale di Neustift, in Austria, c'è anche il ventenne Raul Asencio.



Come anticipato da Enrico Preziosi qualche giorno fa, Davide Ballardini ha intenzione di monitorare da vicino il giovane attaccante spagnolo cresciuto nel vivaio rossoblù e reduce da un ottimo anno di prestito all'Avellino in Serie B.



Se le risposte che arriveranno da Asencio nelle prossime settimane saranno quelle sperate, il ragazzo diverrà in pianta stabile uno degli elementi della rosa con cui il Genoa affronterà la prossima stagione. In caso contrario per lui si apriranno nuovamente le porte ad un trasferimento temporaneo. D'altronde le richieste di chi vorrebbe accoglierlo nel proprio organico non mancano. Molti infatti i club della Cadetteria disposti a garantirgli un ruolo da protagonista, a cominciare dallo stesso Avellino senza dimenticare altre piazze importanti ed amiche dei rossoblù come Livorno.



Ma l'avventura di Asencio potrebbe per la prima volta in carriera dargli la possibilità di esibirsi nel massimo campionato nazionale. A dargli quest'opportunità potrebbe essere il Parma che nei prossimi giorni guarderà con estrema attenzione l'evolversi della situazione legata alla punta iberica.