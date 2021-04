In attesa di raggiungere l'obiettivo più importante il Genoa festeggia la supremazia regionale nel primo campionato di Serie A con tre formazioni liguri ai nastri di partenza.



La vittoria ottenuta sabato pomeriggio sullo Spezia, oltre a garantire tre punti pesantissimi nella corsa-salvezza, ha permesso ai rossoblù di ottenere la matematica certezza del primato nella speciale classifica degli scontri diretti tra compagini regionali.



Nelle quattro sfide giocate contro Sampdoria e Spezia i rossoblù hanno infatti pareggiato entrambi per 1-1 i due incroci di campionato con i blucerchiati, mentre si sono aggiudicati ambedue le gare con gli aquilotti levantini, vincendo 2-1 all'andata e 2-0 ritorno. Un percorso che in termini di classifica si traduce in 8 punti incamerati per il Grifone a fronte dei tre fin qui ottenuti dagli spezzini e dei due conquistati dai sampdoriani.



All'appello manca ancora una partita, quella in programma a Marassi il prossimo 12 maggio tra blucerchiati e bianchi, con i primi alla ricerca del riscatto dopo lo scivolone dell'andata. Ad ogni modo, comunque andrà a finire quella gara, il primato regionale del Genoa non sarà in alcun modo intaccato.