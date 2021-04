Tra i tanti giocatori del Genoa destinati a salutare Pegli a fine stagione sembra esserci anche Cristian Zapata. Il difensore colombiano ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e ipotizzare un'estensione dello stesso al momento appare davvero poco probabile.



Arrivato in Liguria a parametro zero nell'estate 2019, l'ex di Milan e Udinese è passato dall'essere leader del pacchetto arretrato rossoblù a rincalzo di lusso.

Se nella passata stagione, malgrado qualche acciacco di troppo, Zapata era comunque riuscito a ritagliarsi uno spazio importante, la sua parabola discendente si è resa evidente soprattutto nell'annata in corso. Partito titolarissimo con Rolando Maran, il colombiano ha pagato prima un lungo infortunio muscolare, con relativa ricaduta, e poi le scelte tecniche del neoarrivato Davide Ballardini, che nel ruolo gli ha preferito Ivan Radovanovic. In totale le apparizioni del 34enne di Padilla sono state appena 9, più una in Coppa Italia, l'ultima delle quali contro l'Inter ormai due mesi fa.



Quasi scontato, dunque, che il Genoa possa decidere di fare a meno di lui per il futuro, soprattutto se si considera che Zapata percepisce uno stipendio da 1,2 milioni di euro netti all'anno, il quarto più alto dell'intera rosa rossoblù.