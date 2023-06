Dalla Cremonese al Genoa con la benedizione di Davide Ballardini.



Sembrerebbe essere ormai ai dettagli la trattativa per l'approdo in rossoblù di Emanuele Valeri, 24enne di proprietà del club grigio rosso che è stato una delle poche note liete nella difficile stagione dei lombardi.



Il terzino sinistro cresciuto nel vivaio della Lazio potrebbe dunque essere uno dei primi arrivi per il Grifone dopo che mister Gilardino ha trovato l'accordo per il prolungamento del proprio contratto. Lo stesso tecnico di Biella aveva indicato in Valeri un obiettivo prioritario sul quale fondare la squadra in vista del ritorno in A.



L'operazione, avallata anche dal tecnico della Cremonese Ballardini, potrebbe chiudersi già nei prossimi giorni.