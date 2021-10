Tra gli spettatori presenti al "Ferraris" per assistere a Genoa-Sassuolo c'era anche il professor Alberto Zangrillo (foto Ansa), primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare all'ospedale San Raffaele di Milano, noto anche per essere il medico personale di Silvio Berlusconi. Noto tifoso rossoblù, secondo Sky Sport il suo nome è uno di quelli tenuti maggiormente in considerazione dal fondo statunitens 777 Partners per il ruolo di presidente non appena sarà formalizzato il closing dell'operazione di acquisizione del Genoa.



A tal proposito, la definizione formale dell'affare potrebbe slittare di qualche giorno rispetto al previsto, quindi non più la prossima settimana.