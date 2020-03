Il Genoa ha sostenuto oggi una seduta di allenamento nel mattino. Il programma preveda una fase di attivazione neuro-muscolare, come introduzione alle esercitazioni dettate dallo staff. Schemi, situazioni e contrapposizioni di gioco hanno calamitato la prima parte. Poi la seduta è andata avanti con una partitella basata su due tempi, sul terreno vicino a Villa Rostan, con variazioni di giocatori e assetto. Lavoro a parte, anche con il pallone, per gli elementi in recupero.