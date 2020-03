Secondo giorno di lavoro settimanale per il Genoa che, in attesa di sapere quando e contro chi giocherà la prossima partita, ha proseguito quest'oggi la propria preparazione.



A Pegli Davide Nicola ha diretto il gruppo quasi al completo, irrobustito come sempre da qualche ragazzo della Primavera. Le eccezioni sono state rappresentate dai lungodegenti Lerager e Radovanovic e dai convalescenti Sturaro e Ghiglione. Quest'ultimi due hanno lavorato in disparte ma sperano di poter essere a disposizione del tecnico già nei prossimi giorni.