Nessun ravvedimento da parte di Enrico Preziosi bensì una mancata intesa con Davide Ballardini: sarebbe questo il motivo dietro alla conferma di Cesare Prandelli sulla panchina del Genoa.



Secondo un retroscena riportato ieri sera da Sportitalia, nella giornata di domenica il presidente rossoblù aveva tutte le intenzioni di sollevare dall'incarico l'ex commissario tecnico riaffidando la squadra a Ballardini. A far naufragare l'ipotesi sarebbe però stata la pretesa dell'allenatore ravennate di ricevere un prolungamento dell'attuale contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Una soluzione che Preziosi non avrebbe neppure preso in considerazione provando a bilanciarla con un ricco premio salvezza non sufficiente per convincere il Balla a tornare per la quarta volta al timone del Grifone.



Da lì la scelta societaria di proseguire con Prandelli.