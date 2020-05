Il destino di Toni Sanabria resta incerto. Nonostante si sia rivitalizzando con l'arrivo sulla panchina del Genoa di Davide Nicola, l'attaccante paraguaiano rimane sospeso tra la Liguria e l'Andalusia.



Il contratto di prestito stipulato a gennaio 2019 dai rossoblù con il Betis scadrà al termine di questa stagione ma qualora il Grifone volesse ancora insistere sul 24enne di San Lorenzo potrebbe farlo garantendo 14 milioni di euro al club biancoverde. Una cifra non proprio modesta per quelli che sono i canoni di Enrico Preziosi che non a caso sta facendo riflettere parecchio dalle parti di Pegli.



A beneficiare di un eventuale riscatto del giocatore da parte del Genoa non sarebbe però soltanto il Betis. Un accordo stipulato a suo tempo dalla società di Siviglia con la Roma, antica proprietaria del cartellino di Sanabria, prevede infatti che in caso di futura cessione del ragazzo il 50% della cifra venga garantita proprio ai giallorossi. In questo caso la società di Pallotta si ritroverebbe in tasca un bel gruzzoletto da 7 milioni di euro.