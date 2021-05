Tramite Instagram, Gianluca Scamacca ha voluto salutare il Genoa al termine dell'esperienza in prestito dal Sassuolo: "È stato un onore indossare questa maglia così importante e prestigiosa. È stato un anno intenso, pieno di emozioni, fatto di alti e bassi, che mi ha fatto crescere tanto come professionista ma soprattutto come persona. Ringrazio i miei compagni che mi hanno sempre supportato e aiutato, ringrazio la società per la fiducia e ringrazio i tifosi per il calore che sono riusciti a trasmettere seppur da lontano..! Grazie Genova".