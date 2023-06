Le intenzioni del Genoa di blindare il proprio gioiellino, Albert Gudmundsson, potrebbero presto venire meno di fronte al forte pressing portato sul giocatore dal Sassuolo.



Il club emiliano si è convinto che il 26enne islandese sia il profilo giusto per rinforzare l'organico di Alessio Dionisi e sarebbe disposto ad accontentare le richieste del Grifone, disposto a privarsi del ragazzo solo di fronte a una proposta irrinunciabile.



Per lasciar partire l'ex Az Alkmaar, i rossoblù pretendono almeno 10 milioni di euro. Cifra che, come riporta stamane la Gazzetta dello Sport, i neroverdi sarebbero pronti a mettere sul piatto.