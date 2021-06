Sembrava dover essere il primo acquisto estivo del Genoa. Invece, ora, Stefano Sabelli rischia seriamente di accasarsi altrove.



L'esterno del Brescia reduce dal semestre in prestito all'Empoli, che da giovedì sarà ufficialmente svincolato, è diventato l'oggetto del desiderio del Sassuolo che con una netta accelerata pare aver superato il Grifone nella corsa per accaparrarsene le prestazioni.



A volerlo fortemente con sé in Emilia sarebbe, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il neotecnico dei neroverdi Alessio Dionisi, rimasto evidentemente soddisfatto dall'ottima mezza stagione disputata ad Empoli dall'esterno romano.