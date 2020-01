Genoa amarcord. I rossoblù stanno puntando sui grandi ritorni: dopo quello di Perin e Davide Nicola - che in rossoblù non ha mai allenato ma c'è stato da giocatore - i dirigenti stanno sondando le piste che portano a Diego Perotti e Iago Falque, altri due ex Genoa dove hanno giocato anche insieme nella stagione 2014-15 per poi ritrovarsi tutti e due alla Roma nella seconda parte di stagione. Il grande sogno del Genoa è El Monito Perotti, obiettivo complicato perché il giocatore ha un ingaggio di circa 3 milioni all'anno con la Roma e ultimamente Fonseca gli sta dando più fiducia.



LE ALTERNATIVE - Ecco perché i rossoblù sono a caccia di un'alternativa che hanno individuato in Iago Falque: l'unico nodo, in questo caso, rappresenta le condizioni fisiche dell'attaccante del Torino che quest'anno, a causa di un infortunio alla caviglia, ha giocato appena sei spezzoni di partite tra cui una in Primavera. Più fredda la pista che porta a Fabio Borini del Milan: il giocatore vuole scegliere senza fretta il suo futuro e aspetta sempre una chiamata dalla Premier League.