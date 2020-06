Il Torino continua a considerare Davide Biraschi come uno dei principali obiettivi di mercato in vista della riapertura delle trattative.



Il club granata vorrebbe far percorrere al difensore del Genoa quello stesso tragitto intrapreso due stagioni fa da Armando Izzo. Tuttavia convincere Enrico Preziosi a cedere uno dei senatori dello spogliatoio rossoblù non sarà impresa semplice. Per riuscirci il Toro starebbe pensando di proporre come contropartita il cartellino di Soualiho Meité. Il centrocampista francese è un vecchio pallino dei liguri fin dai tempi della sua militanza nel Monaco. All'epoca però fu il Torino ad avere la meglio aggiudicandosene le prestazioni nell'estate 2018.



Lo scrive Superscommesse.it