L'ottimo lavoro svolto da Johannes Spors al Genoa non sta passando inosservato neppure all'estero.



Il nome del Direttore Sportivo del Grifone, e di tutti i club appartenenti alla galassia 777 Partners, sarebbe finito nel taccuino del Tottenham. Gli Hotspurs sono infatti alla ricerca di un profilo con cui sostituire lo squalificato Fabio Paratici e tra i diversi nomi in ballo ci sarebbe anche quello del 40enne tedesco.



Le parti si sarebbero già incontrate nelle scorse settimane, anche se ad oggi non esisterebbe una trattativa vera e propria. Probabile che prima di lanciare un evento assalto a Spors i londinesi decidano di attendere il termine della stagione in corso.



A darne notizia è Sky Deutschland.