Da qualche mese Enrico Preziosi ha un nuovo socio d'affari in Vaticano. Da ottobre ad oggi, infatti, il fondo maltese Centurion, profondamente legato alla politica finanziaria dello stato pontificio, ha versato nelle casse della Giochi Preziosi ben 13 milioni di euro, attraverso due bonifici separati.



A rivelarlo è questa mattina l'inserto economico del Corriere della Sera il quale pone l'accento sugli interessi economici in essere tra l'imprenditore irpino, re dei giocattoli, e alcuni soggetti finanziari direttamente connessi con la Santa Sede. "I 70 milioni complessivi gestiti da Centurion Global Sicav - si legge oggi sul quotidiano di via Solferino - sono, secondo varie e attendibili fonti, almeno per due terzi della Segreteria di Stato. E buona parte di quel denaro proviene dall’Obolo di San Pietro, ovvero le offerte annuali dei fedeli al Papa".



Un'alleanza economica, quella tra il patron del Genoa e i gestori di parte della liquidità vaticana, che Papa Francesco non vedrebbe affatto di buon occhio, poiché rappresenterebbero quelle mosse speculative che il pontefice argentino da sempre condanna.