Un inatteso contrattempo si è abbattuto sul Genoa.

La squadra rossoblù, impegnata questa sera a Cagliari nel turno infrasettimanale del campionato di Serie B, a poche ore dal fischio d'inizio della gara non ha ancora raggiunto la Sardegna.



Il volo su cui si dovevano imbarcare stamattina Alberto Gilardino e i suoi ragazzi è stato infatti lasciato a terra dalle condizioni meteo attualmente presenti sul capoluogo ligure e sull'aeroporto Cristoforo Colombo in particolare. La causa del mancato decollo è da imputarsi alle fortissime raffiche di vento che da un paio di giorni flagellano Genova e i suoi dintorni. Una condizione talmente estrema da mettere a rischio la sicurezza dei voli, consigliando uno spostamento degli orari degli stessi.



Un nuovo tentativo di partenza del volo che dovrà accompagnare il Genoa sull'isola verrà effettuato dopo le 14. Qualora le condizioni metereologiche non dovessero essere nel frattempo migliorate i rossoblù potrebbe scegliere di partire da un altro aeroporto, optando tra Torino, Milano e Pisa. Una soluzione che tuttavia non permetterebbe a Criscito e compagni di presentarsi in campo se non a ridosso del fischio d'inizio. Ecco perché non è neppure da escludere che la sfida tutta rossoblù possa subire uno slittamento di orario se non addirittura di data.