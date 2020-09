Continuano gli arrivi in casa Genoa che dopo aver accolto nel giro di poche ore i vari Zajc, Asoro, Melegoni e Badelj ora è pronto ad aprire i cancelli di Pegli ad un giovane attaccante che l'Inter ha appena prelevato dal Lucerna.



Il club rossoblù, secondo quanto riporta il sito della Gazzetta dello Sport, avrebbe ottenuto dai nerazzurri l'ok per tesserare in prestito il promettente centravanti classe 2001 Darian Males.