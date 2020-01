I primi giorni dell'anno sono spesso quelli della Passione (rigorosamente con la P maiuscola)​ per i tifosi del Genoa, timorosi che con l'arrivo del mercato invernale la loro squadra venga stravolta. I precedenti delle ultime stagioni, del resto, sembrano fomentare questa paura.



Da Pavoletti a Piatek, solo per restare ai colpi più roboanti, spesso i rossoblù hanno perso a metà del cammino i loro uomini migliori, finendo inevitabilmente per pagarne dazio nel girone di ritorno. Quest'anno però, complice una classifica terribile, sotto questo punto di vista i sostenitori del grifone possono dormire sonni tranquilli.​ Di pezzi pregiati a cui dire addio non ce ne sono, anche perché l'unico che avrebbe potuto fregiarsi di questo titolo, l'ivoriano Christian Kouamé, è stato messo KO dalla sfortuna.



E proprio a causa di queste circostanze, l'approccio del popolo genoano al mercato invernale sembra capovolgersi rispetto al recente passato. Ora quella che un tempo era chiamata campagna di riparazione appare davvero come l'unica soluzione in grado di far invertire la tendenza ad una squadra che ha intrapreso una china inarrestabile verso il basso. Ultimo in classifica, con l'ennesimo nuovo allenatore chiamato al suo capezzale​ e con un bottino di punti​ che rappresenta il peggiore in assoluto di tutta la Serie A nell'anno solare 2019, solamente il mercato sembra poter dare un pizzico di concretezza alle speranze salvezza del Grifone.



Certo, rinforzarsi a gennaio e non è mai semplice.​ Ma la dirigenza del Genoa ha il dovere di provarci. Se non altro per risarcire in parte quel suo popolo così abituato a trovare brutte sorprese sotto l'albero da aver perso del tutto la passione (questa volta con la p minuscola) per le feste di fine anno.