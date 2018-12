Giusto il tempo di rientrare dall'infelice trasferta in Sardegna che per il Genoa è di nuovo tempo di tornare in campo.



Tra 48 ore a Marassi arriverà la Fiorentina, nell'ultimo impegno dell'anno solare, e per prepararsi al meglio alla sfida con i viola i rossoblù si sono ritrovati già questa mattina al Signorini.

Il gruppo, come spesso capito nelle sedute d'allenamento che arrivano il giorno dopo una gara, si è diviso in due blocchi: da una parte chi è sceso in campo con il Cagliari, impegnato in lavoro defatigante, dall'altra tutti gli altri, chiamati a svolgere addestramenti tecnici, esercitazioni atletiche e partitelle a campo ridotto.



Unici elementi tenuti in disparte i soliti acciaccati Gunter e Mazzitelli, sicuri assenti nella gara con i viola.