Ennesima brutta notizia in arrivo dall'infermeria per Rolando Maran e il suo Genoa.Il bel pareggio imposto ieri sera dai rossoblù al Milan porta infatti in dote anche una situazione poco felice perL'esterno romano, in prestito dalla Juventus, ha dovuto abbandonare il campo al termine del primo tempo, lasciando il posto a Lennart Czyborra. Quello che inizialmente pareva essere un semplice cambio tecnico si è a fine gara rivelata invece una sostituzione forzata, dovuta alle precarie condizioni fisiche di Pellegrini.A spiegare la situazione è stato il numero 88 in persona attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "ha scritto questa mattina il laterale - ma fiero della nostra squadra che ha saputo combattere e soffrire contro una big, un buon punto in una partita difficile.".In attesa di capire quali siano le reali condizioni del giocatore, appare piuttosto improbabile che Maran possa fare affidamento su di lui per le prossime due delicatissime gare contro Benevento e Spezia, in programma entrambe in trasferta tra domenica e mercoledì.