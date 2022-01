Da uno straniero, all'altro. Da un ucraino, a un tedesco. Pochi minuti fa il Genoa ha ufficializzato. Il tecnico era entrato nel cuore della squadra e dei tifosi che l'hanno sostenuto, anche quest'anno che le cose non andavano benissimo: Blessin lascia il club al 15° posto a +4 sulla zona retrocessione.- Impossibile dire di no al Genoa però: "Un'occasione che non potevo rifiutare" ammette l'allenatore ai canali ufficiali. Un salto importante per un allenatore che fino al 2012 doveva pensare solo a fare gol:: Blessin è partito come vice dell'Under 17 prima e 19 poi, finendo per diventare primo allenatore di entrambe le squadre. Studiando il modello Rangnick, all'epoca sulla panchina della prima suqadra.- Nel 2020 però ha sentito che era arrivato il momento di separarsi. Belle le giovanili e i talenti da formare, ma Alexander voleva qualcosa di più. Una panchina di una prima squadra tutta sua. L'opportunità si chiama Ostenda: valigie pronte e biglietto di sola andata per il Belgio.Testa al Genoa ora, ma un pezzo di cuore rimane lì: "Sarò sempre grato all'Ostenda per l'opportunità che ho avuto qui. Io e la mia famiglia ci siamo sempre sentiti a casa, mi mancheranno tutti".- Nostalgia del Belgio, ma ora è arrivato il momento di voltare pagina. Il Genoa l'ha studiato in gran segreto e ha scelto lui per il dopo Sheva: clausola pagata e contratto fino al 2024: "Mi hanno proposto un progetto a lungo termine" ha svelato l'allenatore.. Vecchi amici che si rincontrano in Liguria, uno in campo e l'altro dietro alla scrivania; come in Germania. Per portare il Genoa alla salvezza.