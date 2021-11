. Il nuovo allenatore rossoblù, che prende il posto dell'esonerato Davide Ballardini e che ha firmato un contratto fino al 2024,Accompagnato dai componenti del suo staff, in primis dal vice Mauro Tassotti, l'ex ct dell'Ucraina si è poi trasferito nella sede del club di Villa Rostan.Shevchenko, che ne ha approfittato per salutare i tifosi accorsi per familiarizzare col tecnico scelto dalla nuova proprietà statunitense per risollevare le sorti della squadra,Il suo battesimo del fuoco avverrà domenica 21 novembre, alla ripresa del campionato dopo la sosta, nella sfida a "Marassi" contro la Roma di Mourinho.