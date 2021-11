Niicolò Rovella, centrocampista di proprietà della Juventus in prestito al Genoa, parla ad AM, inserto di Corriere dello Sport e Tuttosport, del suo futuro: "​So che mi seguono, ma un eventuale ritorno alla Juventus da protagonista me lo devo meritare facendo bene qui. Sono concentrato sul Genoa e, visto che sto giocando tanto, mi piacerebbe continuare in rossoblu fino al termine della stagione. Poi, ovvio, vedremo cosa decideranno le società".