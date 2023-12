Il 2023 dell'Inter capolista della Serie A si chiude a Marassi, contro il Genoa. I nerazzurri si presentano con quattro vittorie nelle ultime quattro partite in campionato, quattro punti sulla Juve seconda e l'obiettivo di allungare sui bianconeri aspettando la partita di domani della squadra di Allegri contro la Roma. I rossoblù sono al 13° posto con 19 punti, la zona pericolosa è distante 6 punti e in casa la sconfitta non arriva da quasi tre mesi: l'ultimo ko contro il Milan, 0-1 gol di Pulisic.



Le formazioni ufficiali



Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Dragusin, de Winter; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Ekuban. All.: Gilardino.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic. All.: S. Inzaghi.