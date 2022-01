Sarà Roberto Piccoli il primo rinforzo del Genoa targato Blessin. Dopo lunghe ed estenuanti settimane di tira e molla, il club rossoblù ha infatti trovato finalmente l'intesa con l'Atalanta per il trasferimento in prestito del giovane centravanti lombardo.



Per Piccoli, atteso tra oggi e domani in città per sostenere le visite mediche, si tratta di un ritorno in Liguria avendo già giocato la passata stagione allo Spezia.