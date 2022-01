Sabelli (Genoa) non ha ancora detto sì al Frosinone perché il Brescia lo rivuole: si deciderà tra qualche giorno, quando Cellino deciderà se accontentare le richieste di Inzaghi o soprattutto se ci sarà o meno il via libera dal Lecce per avere Calabresi.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, lo stesso Frosinone nel frattempo ha annunciato il secondo difensore giovane (dopo Kalaj) che serviva: è il 2000 Barisic che arriva dall'Osijek.