In una lunga intervista concessa a Goal il centrocampista del Genoa Filip Jagiello ha dichiarato qual è l'obiettivo per la stagione in corso: "Il mio sogno è giocare in Serie A e sempre nella massima categoria. Ho tanto rispetto per la Serie B, un campionato difficilissimo, però io vorrei giocare col Genoa e in Serie A. E vorrei fare tanti gol e tante presenze, giocare per quella gente che è una roba incredibile.A spingere i rossoblù verso l'immediato ritorno in massima categoria sta contribuendo una tifoseria che non manca mai di dare il proprio apporto sia in casa che lontano dal Ferraris: "I tifosi del Genoa sono la migliore tifoseria in Italia, e lo dico dopo aver visto tutte le tifoserie italiane. Giochiamo in casa sempre con lo stadio pieno, la Nord sempre piena, e anche fuori casa non so quanti ce ne siano sempre. A Brescia penso ce ne fossero forse 1000, ma sempre pieno. Una cosa bellissima. Il Ferraris ti spinge sempre quando giochi e ti spinge a fare sempre qualcosa di più. Spesso si dice che sono solo parole, ma è vero: quando entri in campo e vedi quei tifosi ti spingono a fare di più”.Parole importanti infine Jagiello le spende anche per Alberto Gilardino: "Il mister è soprattutto una persona tranquilla, facciamo tutto quello che chiede e vediamo anche durante le partite che quello che dice succede veramente, soprattutto la tattica degli avversari. Mi ha sorpreso tanto, non lo conoscevo e posso dire che è un allenatore tra i migliori che ho avuto nella mia carriera. Ascolta i più grandi, da Strootman a Badelj: non si chiude solo nelle sue idee, ascolta anche i ragazzi. È un tecnico che mi ha sorpreso tanto, davvero un bravissimo allenatore".