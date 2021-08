Come anticipato qualche giorno fa da Calciomercato.com, Filip Jagiello è in procinto di tornare al Brescia.



Il centrocampista polacco di proprietà del Genoa, rientrato in rossoblù dopo la stagione in prestito alle rondinelle, nelle prossime ore è infatti atteso nel capoluogo lombardo per riprendere quel rapporto interrotto al termine dell'ultimo campionato.



Jagiello si trasferirà al Brescia nuovamente a titolo temporaneo, con opzione di riscatto che diverrà obbligo al verificarsi di alcune eventualità di campo.